La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IDILLI

Curiosità su Romantici amoreggiamenti: Nella topaia affittata per dormire, fantozzi è costretto a origliare l'amoreggiamento della silvani con calboni. in seguito alla delusione d'amore, fantozzi... L'idillio è un componimento poetico di brevi dimensioni, con spiccate caratteristiche soggettive. Il nome deriva dal greco antico ed, diminutivo di ed = immagine, e quindi quadretto o bozzetto. Fu usato per la prima volta, forse, dal grammatico Artemidoro di Tarso per definire i carmi scritti da Teocrito nel III secolo a.C. Una parte dei testi di Teocrito (ovvero i carmi I e III-XI) presenta un'ambientazione pastorale, che poi per estensione è stata considerata una caratteristica dell'idillio, o del "carme bucolico". Nella letteratura italiana, l'aggettivo "idillico" si usa per definire espressioni poetiche (per esempio nella ...

