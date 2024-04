La Soluzione ♚ La regione di Innsbruck

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TIROLO

Curiosità su La regione di innsbruck: Stai cercando l'omonimo distretto austriaco, vedi distretto di innsbruck-land. innsbruck (in dialetto tirolese innschprugg, in ladino dispruch) è capoluogo... Il Tirolo (in tedesco e ladino: Tirol) è una regione storico-geografica europea, situata fra Austria e Italia, i cui confini e la cui natura sono cambiati nel corso dei secoli, raggiungendo la sua massima estensione fra il 1815 e il 1918, come Contea del Tirolo, i cui territori sono attualmente e principalmente suddivisi tra lo Stato federato del Tirolo a nord e la Regione Trentino-Alto Adige a sud.

