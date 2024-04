La Soluzione ♚ Raggruppamento di imprese

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : POOL

Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Copia

Curiosità su Raggruppamento di imprese: Della pagina. per associazione temporanea di imprese, o raggruppamento temporaneo di imprese, spesso indicate con gli acronimi ati o rti, nel diritto... Pool – nell'ambito della magistratura italiana, è un termine utilizzato per individuare un gruppo di magistrati che si occupa di una stessa indagine Pool – biliardo americano Pool – in informatica, un insieme di risorse che possono essere (ri)utilizzate Pool – regione della Repubblica del Congo Pool genico – in genetica, insieme di tutti gli alleli dell'intero set di geni che appartengono a tutti gli individui che compongono una popolazione Pool – in ecologia comparto o serbatoio parte del Ciclo biogeochimico

