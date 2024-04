La Soluzione ♚ Un raccordo snodato

La soluzione di 15 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GIUNTO CARDANICO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un raccordo snodato: Misura. chiave per raccordi: come la chiave a doppio anello, ma gli anelli sono tagliati per consentire la presa di dadi con tubi di raccordo. chiave a z: chiave... In ingegneria meccanica il giunto cardanico, giunto di Cardano o semplicemente cardano (AFI: /kar'dano/) è un quadrilatero articolato spaziale. Esso permette di trasmettere il moto tra due assi in rotazione i cui prolungamenti sono incidenti in un punto ed è dunque classificabile come un organo di trasmissione.

Altre Definizioni con giunto cardanico; raccordo; snodato;