La Soluzione ♚ Può essere premeditato

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OMICIDIO

Curiosità su Puo essere premeditato: Causare la morte della vittima. l'omicidio volontario può essere premeditato oppure non premeditato. in lingua italiana la parola assassinio è talora intesa... L'omicidio (anche assassinio, uccisione, liquidazione o delitto) è la soppressione di una vita umana a opera di un altro essere umano. L'omicida può provocare la morte altrui per mezzo di qualsiasi modalità (reato a forma libera), anche per omissione, ma in ogni caso la sua azione o inazione sono volontarie. Questa volontà generica non va confusa con il dolo e viene riconosciuta anche nell'omicidio colposo e preterintenzionale, come volontà di compiere l'azione che causa la morte altrui (per esempio superare i limiti di velocità in un veicolo come un'automobile, finendo, poi, involontariamente per travolgere e uccidere un pedone). Si ...

