La Soluzione ♚ Può essere parastatale

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ENTE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Puo essere parastatale: Rafforzamento da parte del governo nitti avevano introdotto l’uso di enti parastatali come strategia di gestione pubblica di stampo liberale. il governo fascista... L'ente indica etimologicamente qualcosa che è; può dunque riferirsi a diversi concetti: Ente geometrico, in geometria, indica un punto, retta o piano. Ente (filosofia), termine filosofico che significa "ciò che è" e che rimanda quindi al concetto di Essere (filosofia) ovvero quelle determinazioni di una cosa, specificate nella sua "definizione", che ne costituiscono la natura; Ente (diritto), istituzione organizzata per determinati fini (ad esempio, nel diritto italiano, una fondazione, una società in accomandita semplice, ecc.). Se all'ente viene riconosciuta la personalità giuridica, l'ente è una persona giuridica, o ente morale. Ente ...

Altre Definizioni con ente; essere; parastatale;