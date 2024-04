La Soluzione ♚ Può essere elettronica

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : POSTA

Curiosità su Puo essere elettronica: Posta elettronica certificata o pec, in italia, è un tipo particolare di posta elettronica che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso... La posta elettronica, detta anche email o e-mail (dall'inglese electronic mail) è un metodo per scambiarsi messaggi tramite una rete di computer. Ideato nel 1971 da Ray Tomlinson e originariamente implementato su ARPANET come trasferimento di file, negli anni ottanta e novanta sono stati creati diversi protocolli concorrenti per l'invio e la ricezione della posta elettronica. Su Internet i protocolli usati sono principalmente SMTP, POP e IMAP. In origine i messaggi di posta elettronica erano costituiti solamente da testo, tuttavia è possibile trasferire immagini digitali o altri contenuti multimediali come allegati.

