La Soluzione ♚ Propugnatore sostenitore

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ASSERTORE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Propugnatore sostenitore: Giuseppe ii, fu un moderato proponente dell'assolutismo illuminato e propugnatore del codice leopoldino, legge che portò il granducato di toscana a essere... La locuzione latina Aequam memento servare mentem, tradotta letteralmente, significa ricordati di mantenere la mente serena. Orazio (lib. II, ode III, v. 1) Il contesto in cui è inserita la frase è ...Aequam memento rebus in arduis servare mentem, non secus in bonis ab insolenti temperatam laetitia. Ricordati di conservare serena la mente nelle difficoltà, senza abbandonarti alla gioia smisurata nelle situazioni fortunate. In questo passo risulta evidente la filosofia dell'aurea mediocritas, di cui l'autore fu un profondo assertore, nell'invito a mantenere la tranquillità e la serenità, senza lasciarsi travolgere dalle situazioni, buone o ...

