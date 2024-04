La Soluzione ♚ Il prefisso che vale sette

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EPTA

Curiosità su Il prefisso che vale sette: Di prefisso doi: 10.11234.12 suffisso: insieme al prefisso forma una stringa unica (ogni doi name deve essere unico). il suffisso come il prefisso può... Marco Nocivelli (Verolanuova, 12 gennaio 1966) è un imprenditore e dirigente d'azienda italiano. Presidente ed Amministratore delegato di Epta, gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale per i canali retail, Horeca e Food&Beverage. Dal 2019 è Presidente di ANIMA, Confindustria Meccanica, Federazione delle Associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine.

