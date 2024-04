La Soluzione ♚ Il portico di uno Zenone

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : STOA

Curiosità su Il portico di uno zenone: Filosofia prende il suo nome dalla stoà pecìle di atene o «portico dipinto» (in greco antico: st p, stoà poikíle) dove zenone impartiva le sue... La stoà (in greco antico: st, stoá. dal verbo stµ, "collocare") è una struttura tipica dell'architettura greca antica, costituita da passaggi coperti o portici per uso pubblico in un edificio di forma rettangolare allungata che presenta uno dei lati lunghi aperto e colonnato, generalmente prospiciente una piazza o una via, mentre l'altro è chiuso da un muro; la copertura può essere a spioventi, a terrazze oppure l'edificio può sopraelevarsi ripetendo lo schema del piano inferiore. All'inizio le stoà erano aperte all'entrata con colonne allineate ai lati della costruzione, che creavano un'avvolgente atmosfera protettiva ed erano di ...

