La Soluzione ♚ Poeta e frate veneto del Duecento

La soluzione di 17 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GIACOMINO DA VERONA

Curiosità su Poeta e frate veneto del duecento: Per letteratura italiana del duecento si intende il periodo storico che va dal 1224, data presumibile della composizione del cantico delle creature di... Il Venezia Football Club, meglio noto come Venezia, è una società calcistica italiana con sede nella città di Venezia. Milita in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano. Costituito nel 2015 con la denominazione Venezia Football Club Società Sportiva Dilettantistica (semplificato in Venezia Football Club coll'accesso al professionismo nel 2016), è il depositario de facto della tradizione sportiva iniziata nel 1907 con la fondazione del Venezia Foot Ball Club e in seguito passata attraverso diverse rifondazioni e ridenominazioni (Associazione Calcio Venezia dal 1919 al 1930, dal 1945 al 1983 e ancora dal 1989 al 2005, Società ...

