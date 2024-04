La Soluzione ♚ Piccole stanze in cui si dormiva

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CUBICOLI

Curiosità su Piccole stanze in cui si dormiva: Snellezza, oltre a rispettare il rigoroso regime alimentare, dormiva con i fianchi avvolti in panni bagnati e beveva misture di albume d'uovo e sale. la... La cubiculla o cubicolo (dal latino cubiculum "stanza da letto", dal verbo cubare "giacere, stare distesi") è nella casa romana un piccolo ambiente destinato a camera da letto, generalmente affiancato da altri simili e dislocato intorno all'atrio. Si parla di cubicolo anche per sepolture a camera riservate ad una sola famiglia. Condivide la medesima derivazione latina il termine di lingua inglese cubicle, il cui significato moderno corrisponde a quello di singola postazione in un ufficio open space.

