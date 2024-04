La Soluzione ♚ Padronanza assoluta Dominio

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CASA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Padronanza assoluta dominio: Israeliana per gli arabi gerosolimitani risulta complicato e richiede la piena padronanza della lingua ebraica, la fedeltà allo stato israeliano e la rinuncia alla... La casa, dal latino "casa", capanna, è un edificio (o parte di esso) utilizzato stabilmente da persone per ripararsi dagli agenti atmosferici. Essa ospita uno o più nuclei familiari e talvolta anche animali domestici. Può anche corrispondere al concetto di unità abitativa coniato dal Movimento Moderno in architettura ed è stato nella storia il primo elemento funzionale.

Altre Definizioni con casa; padronanza; assoluta; dominio;