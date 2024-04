La Soluzione ♚ Noto marchio di biancheria

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : YAMAMAY

Curiosità su Noto marchio di biancheria: Anche il modo di vestire. decide, perciò, di far tingere di verde le magliette kappa (marchio, all'epoca, dedito più che altro alla biancheria intima) stoccate... Yamamay è un marchio di biancheria intima appartenente al Gruppo Pianoforte Holding SpA di proprietà delle famiglie Cimmino e Carlino e con sede a Gallarate (Provincia di Varese). I prodotti a marchio Yamamay vengono distribuiti per lo più con la formula del franchising in oltre 600 negozi nel mondo.

