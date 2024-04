La Soluzione ♚ Notissima poesia di Walt Whitman dedicata a Lincoln

La soluzione di 20 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : O CAPITANO MIO CAPITANO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Notissima poesia di walt whitman dedicata a lincoln: poetica di walt whitman dedicato a lincoln" O capitano! Mio capitano! (O Captain! My Captain!) è una poesia scritta dal poeta statunitense Walt Whitman dopo la morte del presidente statunitense Abraham Lincoln, avvenuta il 15 aprile 1865. Ben ricevuta al momento della pubblicazione, fu la prima poesia di Whitman ad essere presente in un'antologia e la più famosa della sua vita. Insieme a When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd, Hush'd Be the Camps To-day e This Dust was Once the Man è una delle quattro poesie scritte da Whitman sulla morte di Lincoln. Durante la guerra civile americana, Whitman si trasferì a Washington, dove lavorò per il governo e come volontario negli ospedali. ...

