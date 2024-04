La Soluzione ♚ Nel posto in cui si è

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IN LOCO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Nel posto in cui si e: Famiglia, che si aspetta da lui che riesca ad ottenere il posto fisso con cui sistemarsi per tutta la vita. nel corso delle prove a cui viene sottoposto... In loco parentis è una locuzione latina, che in quella lingua sta per "al posto di un genitore" e si riferisce alla responsabilità legale di una persona o di un'organizzazione d'intraprendere alcune delle funzioni e delle responsabilità di un genitore. Le corti americane soprattutto applicano la dottrina dell'in loco parentis agli istituti scolastici. Derivata in origine dalla common law britannica, è stata applicata su vasta scala nelle istituzioni a salvaguardia degli interessi degli allievi, in taluni casi eccedendo fino a sfociare in palesi violazioni delle libertà civili degli allievi stessi.

