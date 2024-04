La Soluzione ♚ La Musa della storia

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CLIO

Curiosità su La musa della storia: musa i del mali, meglio noto come mansa musa (1280 – 1337), è stato il nono imperatore dell'impero del mali e il primo della dinastia laye. incoronato... Clio (in greco antico: e, Klei) è un personaggio della mitologia greca. Musa della storia, custodiva il passato di stirpi, uomini e città, ispirando poeti e aedi che ne diffondevano e glorificavano caratteri ed imprese. Nell'età classica, veniva rappresentata con in mano una tavoletta da scrittura, o una pergamena aperta; più tardi, anche seduta accanto a una cassa di libri. A lei è dedicato il nome dell'asteroide 84 Klio.

