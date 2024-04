La Soluzione ♚ Molti aspettano che cada dal cielo

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MANNA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Molti aspettano che cada dal cielo: Stati uniti ed è fonte di molti scherzi. ^ epifania del signore ^ che l'epifania cada il 6 gennaio è un universale della cristianità, ma a causa del diverso... Secondo la Bibbia, la Manna (in ebraico ) o al-Mann wa al-Salwa (in arabo , curdo gezo, farsì ) è una sostanza commestibile che Dio somministrò agli Israeliti durante le loro peregrinazioni nel deserto, dopo l'uscita e la liberazione dalla schiavitù in Egitto; la manna iniziò a scendere dal cielo quando il popolo d'Israele si avvicinò al Monte Sinai per ricevere la Torah.

Altre Definizioni con manna; molti; aspettano; cada; cielo;