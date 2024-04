La Soluzione ♚ Il materiale del Colosseo

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRAVERTINO

Curiosità su Il materiale del colosseo: Castello. tra il vi e il vii secolo fu fondata all'interno del colosseo una cappella oggi nota come chiesa di santa maria della pietà al colosseo. sotto papa... Il travertino è un tipo di roccia sedimentaria calcarea di colore chiaro, giallognolo di origine chimica. Sono tipiche del travertino le piccole cavità presenti nella struttura semicompatta. Molto resistente agli agenti atmosferici, il travertino è usato sin dall'antichità romana nell'edilizia come materiale da costruzione e ornamentale. In Italia estesi depositi di travertino si trovano in Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

