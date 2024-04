La Soluzione ♚ Un man fra gli eroi di The Avengers

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IRON

Curiosità su Un man fra gli eroi di the avengers: the avengers è un film del 2012 scritto e diretto da joss whedon. basato sull'omonimo gruppo di marvel comics, è il sesto film del marvel cinematic universe... Gli Iron Maiden (IPA: ['a()n 'me.dn]) sono un gruppo musicale heavy metal britannico, formatosi a Londra nel 1975 per iniziativa del bassista Steve Harris. Sono considerati uno dei gruppi più importanti ed influenti del genere e, assieme ad artisti come Saxon, Angel Witch, Samson, Def Leppard, Raven e Venom, fanno parte della New Wave of British Heavy Metal, corrente al cui sviluppo hanno fortemente contribuito. Pubblicarono il loro primo album nel 1980, diventando rapidamente uno dei gruppi più rappresentativi della scena metal del periodo. Poco dopo la pubblicazione del secondo album, Killers, il cantante Paul Di'Anno venne ...

