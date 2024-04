La Soluzione ♚ Maliarda come una sirena

La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INCANTATRICE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Maliarda come una sirena: La sirena (dal latino tardo sirena, classico siren – pl.: sirenes, trascrizione del greco se, seirn – pl.: see, seirênes) è una creatura favolosa... L'Incantatrice (Enchantress) è un personaggio immaginario dei fumetti pubblicato dalla DC Comics e creato da Bob Haney e Howard Purcell e apparso per la prima volta nella serie di fumetti Strange Adventures nell'aprile del 1966. Il personaggio appare anche nel film Suicide Squad del 2016, nel ruolo di antagonista principale.

Altre Definizioni con incantatrice; maliarda; come; sirena;