Curiosità su Johann sebastian: Vedi johann sebastian bach (disambigua). disambiguazione – "bach" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bach (disambigua). johann sebastian... Johann Sebastian Bach (pronuncia tedesca ['johan ze'bastian 'bax], in italiano spesso pronunciato /'bak/; Eisenach, 31 marzo 1685 – Lipsia, 28 luglio 1750) è stato un compositore e musicista tedesco del periodo barocco, 17° Thomaskantor di Lipsia dal 1723 alla morte. Considerato uno dei più grandi geni nella storia della musica, le sue opere sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed espressivi e per bellezza artistica. La sua fama è dovuta all'ampio e magistrale utilizzo del contrappunto, all'organizzazione armonica e tematica delle sue opere e all'inclusione di temi e motivi sacri (specialmente dalla ...

