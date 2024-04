La Soluzione ♚ Island distretto di New York

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : STATEN

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Island distretto di new york: Città di new york, insieme a bronx, queens, manhattan e brooklyn. tradizionalmente staten island è il luogo da cui parte la maratona di new york. si trova... Staten Island, corrispondente alla contea di Richmond fondata nel 1683, è un'isola di 265 km² ed è uno dei cinque distretti (in inglese borough) della città di New York, insieme a Bronx, Queens, Manhattan e Brooklyn. Tradizionalmente Staten Island è il luogo da cui parte la maratona di New York.

Altre Definizioni con staten; island; distretto; york;