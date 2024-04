La Soluzione ♚ Indumenti da asilo

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GREMBIULI

Curiosità su Indumenti da asilo: Macchina elettrodomestico utilizzata per il lavaggio automatico degli indumenti. per effettuare il ciclo di lavaggio utilizza solitamente l'acqua in abbinamento... Il grembiule è un indumento protettivo esterno utilizzato per ricoprire soprattutto la parte anteriore del corpo. Può essere indossato per motivi igienici o anche per proteggere i vestiti da usura e strappi. Il grembiule fa parte comunemente dell'uniforme di parecchie categorie di lavoro, tra cui camerieri, cuochi, infermiere, personale domestico e può essere portato, inoltre, come indumento decorativo dalle donne. I grembiuli inoltre sono indossati in molte imprese commerciali per proteggere i vestiti da danni e usura. Oltre che di stoffa, i grembiuli possono essere composti da una varietà di materiali e di diversa forma e dimensione. I ...

