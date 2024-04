La Soluzione ♚ Immateriale paradisiaco

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ETEREO

Ecco la soluzione per la definizione

Curiosità su Immateriale paradisiaco: Premessa di questa poesia è l'estate che col desiderio di pioggia arriva, immateriale e leggera, fino all'anima, realizzando in un momento di gioco e di magico... Gli èteri sono composti organici aventi formula generale R–O–R': l'atomo di ossigeno è legato a due residui idrocarburici R e R'; nei casi più comuni questi possono essere gruppi alchilici, o arilici, uguali tra loro o diversi. Gli eteri possono anche essere ciclici, come il tetraidrofurano (THF): in tal caso l'atomo di ossigeno è parte del ciclo e tale etere è anche un composto eterociclico. Se l'etere è a catena aperta ed entrambi i gruppi R e R' sono residui di idrocarburi saturi, allora la formula bruta può essere scritta CnH2n+2O e quella semistrutturale CrH2r+1–O–CsH2s+1. A temperatura e pressione ambiente tendono ad essere più ...

