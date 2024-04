La Soluzione ♚ Gruppo di lupi

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BRANCO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Gruppo di lupi: lupi (den of thieves) è un film del 2018 scritto e diretto da christian gudegast, con protagonista gerard butler. los angeles, 2018: una squadra di rapinatori... Un branco è un gruppo di animali che si riuniscono spontaneamente e operano in modo omogeneo (per esempio nel corso di spostamenti). Il termine viene in genere utilizzato per riferirsi a gruppi di animali della stessa specie; viene talvolta esteso a gruppi di specie diverse quando le diverse specie si comportino in modo sostanzialmente simile (come nei branchi di gnu e zebre).

Altre Definizioni con branco; gruppo; lupi;