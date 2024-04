La Soluzione ♚ Il Gibson di Braveheart

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MEL

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Il gibson di braveheart: Particolare. questo film è solo la prova generale per il lavoro che segna la carriera di gibson: braveheart - cuore impavido (1994). girato in scozia e irlanda... Mel Columcille Gerard Gibson (Peekskill, 3 gennaio 1956) è un attore, regista cinematografico, sceneggiatore, produttore cinematografico, produttore televisivo e doppiatore statunitense. Tra i volti più noti nella storia di Hollywood, ha ottenuto ampio successo commerciale e di critica sia come regista sia come attore. Inizialmente noto per le serie di film di Mad Max e Arma letale, nel tempo si è dato a ruoli drammatici e alla regia, riuscendo ad aggiudicarsi l'Oscar al miglior regista nel 1996 col film Braveheart - Cuore impavido. Nel 2004 ha diretto il colossal La passione di Cristo, nel 2006 Apocalypto, un film incentrato sulla storia ...

Altre Definizioni con mel; gibson; braveheart;