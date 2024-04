La Soluzione ♚ Il fratello di Mosè che fece fondere il vitello d oro

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARONNE

Curiosità su Il fratello di mose che fece fondere il vitello d oro: Anche darsi che il massacro di ventitremila uomini che fece mosè per il vello eretto da suo fratello, gli abbia fatto capire che con il rigore non si otteneva... Aronne (in ebraico ), trascritto in ebraico standard Ahàron, in ebraico tiberiense Aharon, a volte traslitterato anche come Aaronne (... – ...), è un personaggio della Bibbia, fratello di Mosè e primo sommo sacerdote del popolo ebraico. La Chiesa cattolica lo considera santo e lo commemora il 1º luglio. Il nome Aronne significa "portatore di martiri", ma viene anche ricollegato a diversi termini ebraici traducibili come "illuminato", "brillante", "esaltato", "alta montagna" o "montàno", "proveniente dalla montagna"; oppure molto più spesso al termine di aron ("arca").Viene considerato progenitore di tutti i Cohanim ebrei e di ...

