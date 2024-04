La Soluzione ♚ Francesco violinista e compositore del 700

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GEMINIANI

Curiosità su Francesco violinista e compositore del 700: francesco xaverio geminiani (lucca, 5 dicembre 1687 – dublino, 17 settembre 1762) è stato un violinista e compositore italiano. figlio del noto violinista... Raphaël Géminiani (Clermont-Ferrand, 12 giugno 1925) è un ex ciclista su strada e dirigente sportivo francese di origine italiana. Professionista dal 1946 al 1960 e soprannominato Le Grand Fusil, fu secondo al Tour de France 1951, corsa in cui vinse la classifica scalatori, e due volte miglior scalatore al Giro d'Italia. Dopo aver chiuso la carriera agonistica rivestì il ruolo di direttore sportivo, guidando Jacques Anquetil in molte delle sue vittorie. Fu anche un produttore di biciclette.

