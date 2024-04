La Soluzione ♚ Un formaggio con i buchi

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EMMENTAL

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un formaggio con i buchi: Risultati aberranti. più formaggio c'è, più buchi ci sono; più buchi ci sono, meno formaggio c'è; quindi più formaggio c'è, meno formaggio c'è. in realtà, nel... L'emmental o emental, comunemente chiamato anche emmenthal o, impropriamente, gruviera, è un tipo di formaggio a pasta pressata cotta a base di latte vaccino, in origine prodotto in Svizzera e diffuso anche in altri paesi d'Europa e negli Stati Uniti. L'originale e più famoso emmental è l'Emmentaler DOP, prodotto in Svizzera nell'omonima valle da cui prende il nome, che ha ottenuto la certificazione di origine protetta nel 2006.

Altre Definizioni con emmental; formaggio; buchi;