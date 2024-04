La Soluzione ♚ Fiume svizzero

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AAR

Curiosità su Fiume svizzero: che scorre in territorio svizzero; la parte lacuale, che riguarda il lago maggiore (diviso territorialmente tra svizzera e italia) e la parte pianeggiante... L'Aar (o, in tedesco, Aare) è un fiume della Svizzera. Nasce nelle Alpi bernesi, forma i laghi di Brienz e di Thun, tocca Berna, per poi sfociare nel Reno. Tra i fiumi con il percorso completamente in territorio elvetico è il fiume più lungo (295 km) ed importante; con il suo bacino imbrifero drena una superficie di quasi 18 000 km², circa il 43% dell'intera Svizzera.

