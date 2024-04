La Soluzione ♚ Filosofia orientale

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ZEN

la definizione

Curiosità su Filosofia orientale: Maggiormente di filosofia personale in senso esistenziale, ma anche il mahayana o "grande veicolo", di impostazione più simile ai sistemi della filosofia occidentale... Con il termine zen () ci si riferisce a un insieme di scuole buddiste giapponesi che derivano per dottrine e lignaggi dalle scuole cinesi del buddismo Chán a loro volta fondate, secondo la tradizione, dal leggendario monaco indiano Bodhidharma. Per questa ragione talvolta si definisce zen anche la tradizione cinese Chán, ma anche le tradizioni Sòn coreana e Thin vietnamita.

