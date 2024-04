La Soluzione ♚ Si festeggia il 22 Aprile: della Terra

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GIORNATA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Si festeggia il 22 aprile: della terra: Essi la festeggia a marzo. in italia la festa cade la seconda domenica di maggio. le fonti disponibili non concordano sulla data in cui in italia si incominciò... Il giorno o la giornata, costituita dal dì e dalla notte, come unità di misura del tempo, ha diverse accezioni.

