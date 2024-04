La Soluzione ♚ L eresiarca che fu condannato a Nicea

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARIO

Curiosità su L eresiarca che fu condannato a nicea: Confermata dal primo concilio di nicea (325), di cui alessandro redasse gli atti. il concilio di nicea stabilì, infatti, che il figlio è consustanziale al... Ario (in latino Arius; Cirenaica, 256 – Costantinopoli, 336) è stato un presbitero e teologo berbero. La corrente teologica cristiana sorta attorno alle sue dottrine religiose fu condannata come eretica nel primo concilio di Nicea nel 325, e venne in seguito indicata con il nome di arianesimo. Si diffuse prevalentemente tra i popoli germanici.

