Era la residenza di re Artù

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAMELOT

Curiosità su Era la residenza di re artu: residenza di campagna, ha possedimenti a londra. altre volte è addirittura un re britannico minore. artù pendragon nacque come figlio illegittimo di uther... Camelot (AFI: /'kamelot/) era la fortezza del leggendario Re Artù: fu citata per la prima volta da Chrétien de Troyes nel suo poema Lancillotto o il cavaliere della carretta e acquisì un'importanza via via crescente nelle opere che, nel corso dei secoli, svilupparono la mitologia del ciclo arturiano.

