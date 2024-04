La Soluzione ♚ Enormi colossali

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GIGANTESCHI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Enormi colossali: Stomaci di questi capodogli appartiene a calamari colossali, il che indica che il calamaro colossale rappresenta il 77% della biomassa consumata da questi... Un numero primo gigantesco è un numero primo con almeno 10 000 cifre decimali. Il termine apparve sul Journal of Recreational Mathematics, nell'articolo "Raccogliere primi giganteschi e titanici" (1992) di Samuel Yates. Chris Caldwell, che continuò la raccolta di Yates sul suo sito The Prime Pages, riferisce di aver cambiato il requisito originale imposto da Yates (5 000 cifre) in 10 000 cifre, quando gli fu chiesto di modificare l'articolo dopo la morte di Yates. Alcuni primi di tali dimensioni erano già conosciuti, ma i moderni PC oggi ne riescono a trovare molti in un giorno. Il primo ad essere stato scoperto fu il primo di Mersenne ...

