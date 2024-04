La Soluzione ♚ Divenne re nel 1603

La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GIACOMO PRIMO

Curiosità su Divenne re nel 1603: Che terminò ufficialmente nel 1578, sebbene non abbia preso pieno controllo del suo governo fino al 1581. il 24 marzo 1603, con il nome giacomo i, succedette... Giacomo Stuart (James Stuart), asceso ai troni di Scozia e Inghilterra con i nomi, rispettivamente, di Giacomo VI di Scozia e Giacomo I d'Inghilterra (Edimburgo, 19 giugno 1566 – Londra, 27 marzo 1625) è stato Re d'Inghilterra, d'Irlanda e di Scozia. Fu il primo monarca di tutte le Isole britanniche, avendo unificato le corone d'Inghilterra, Scozia e Irlanda. Il suo regno è il quarto più lungo di tutta la storia britannica. Regnò in Scozia dall'età di un anno (24 luglio 1567) fino alla sua morte. Il paese fu governato da diversi reggenti durante la sua minore età, che terminò ufficialmente nel 1578, sebbene non abbia preso pieno controllo ...

