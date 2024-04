La Soluzione ♚ Dio per gli Inglesi

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GOD

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Dio per gli inglesi: Monoteista o politeista il dio oggetto di venerazione può essere uno oppure gli dèi venerati possono essere plurimi. i nomi utilizzati per indicare questa entità... God of War è una serie di videogiochi action-adventure sviluppati da Santa Monica Studio e pubblicati da Sony Interactive Entertainment a partire dal 2005. Al 2024 la serie conta cinque capitoli principali (God of War, God of War II, God of War III, God of War e God of War Ragnarök) e quattro prequel (God of War: Ascension, God of War: Betrayal, God of War: Chains of Olympus, e God of War: Ghost of Sparta). La storia, che ha come protagonista il dio Kratos, pone le sue fondamenta sulla mitologia greca e norrena.

Altre Definizioni con god; inglesi;