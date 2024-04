La Soluzione ♚ Si dice incontrandosi

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CIAO

Curiosità su Si dice incontrandosi: Logistica della madrigal che conosceva molto bene gus, ma anche mike. incontrandosi con quest'ultimo, lydia gli confessa di essere preoccupata per 11 ex-dipendenti... La parola ciao (AFI: ['tao]) è la più comune forma di saluto amichevole e informale della lingua italiana. Essa è utilizzata sia nell'incontrarsi, sia nell'accomiatarsi, rivolgendosi a una o più persone a cui si dà del tu. Un tempo diffusa soprattutto nell'Italia settentrionale, è divenuta anche di uso internazionale. In riferimento ai bambini, "fare ciao" indica un gesto di saluto ottenuto aprendo e chiudendo la mano o agitando la mano. "Ciao" è anche un'espressione metaforica e informale per indicare la fine sicura di qualcosa (es. "si è stancato della moglie e ciao").

