La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ERRORI

Curiosità su Devono essere corretti: Del discorso, è evidente che i nomi utilizzati nel discorso vero devono essere corretti; quelli usati nel discorso falso non lo sono. colui che ha deciso... L'errore 404, o Not Found (in italiano Non Trovato), è un codice di stato standard del protocollo HTTP. Con esso viene indicato che il client è in grado di comunicare con il server, ma che quest'ultimo non ha trovato ciò che è stato richiesto oppure è stato configurato in modo tale da non poter completare la richiesta. L'errore 404 non deve essere confuso con "server non trovato" o errori simili, dove la connessione al server non può proprio essere stabilita.

