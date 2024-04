La Soluzione ♚ Il re dei Lapiti che tentò di rapire Proserpina

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PIRITOO

Curiosità su Il re dei lapiti che tento di rapire proserpina: Commedia di dante. i passi in questione sono tre: nel nono canto dell'inferno le erinni ricordano il suo tentativo di rapire proserpina e affermano che, se... Piritoo (in greco antico: e, Peiríthoos) è un personaggio della mitologia greca. Fu un re dei Lapiti e viveva nella città di Larissa in Tessaglia.

