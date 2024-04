La Soluzione ♚ Dedurre dal contesto

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EVINCERE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Dedurre dal contesto: Automaticamente in notizie e informazioni certe. perché se ne possano dedurre conoscenze affidabili si rende necessaria un'opera di analisi e di decifrazione... Nell'ambito del diritto privato, si parla di evizione se un terzo fa valere il suo diritto di proprietà sulla cosa venduta e la sottrae a colui che l'ha comprata. Il venditore ha quindi l'obbligo di garantire l'assenza di tale rischio, secondo il brocardo: evincere est aliquid vincendo auferre. (alla lettera: "evincere è portar via qualcosa vincendo [in giudizio]").

