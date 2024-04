La Soluzione ♚ Curvati o sottomessi

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PIEGATI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Curvati o sottomessi: Nell'infanzia, non aveva imparato pregiudizi. il suo intelletto, non essendo stato curvato dall'errore, era restato integro in tutta la sua rettitudine. vedeva le... Lo shocker è un gesto della mano che ha una connotazione sessuale. Questo gesto viene effettuato con il dito anulare e il pollice che sono piegati verso il palmo della mano, mentre le altre dita sono distese. L'indice e il medio sono tenuti insieme e il dorso della mano è disteso. Il gesto si riferisce all'atto sessuale dell'inserimento di indice e medio nella vagina e del mignolo nell' ano.

Altre Definizioni con piegati; curvati; sottomessi;