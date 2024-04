La Soluzione ♚ La crocchia da ballerine fra

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CHIGNON

Lo chignon (dal francese: [i'~]) è un popolare tipo di acconciatura, principalmente femminile, realizzato raccogliendo i capelli in un nodo sulla nuca (da cui deriva l'espressione chignon du cou), ma esistono molte varianti di stile. È un tipo di acconciatura indossata per occasioni speciali, come matrimoni o balletti, o anche per l'abbigliamento sportivo quotidiano. La pronuncia italiana della parola è /i'n/. Viene adattata di rado in cignone (/i'one/) o parzialmente in cignon (/i'n/).

