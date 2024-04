La Soluzione ♚ Cotto su caldissimi ferri

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GRIGLIATO

Curiosità su Cotto su caldissimi ferri: costo su carissimi ferri" Il grigliato o tombino è un manufatto formato da due tipi di piatti: piatto portante: è quello con dimensione maggiore e come dice il nome stesso quello che ha funzione di portata del carico. piatto (o tondo) di collegamento: è quello che collega, e quindi unisce i piatti portanti e che li rende solidali tra loro. Normalmente è un prodotto metallico, in ferro normale o inox, anche se non mancano casi di materiali speciali in caso di utilizzi estremi, per esempio per resistere ad acidi o ad alte temperature. Ne esistono due categorie a seconda del processo di produzione: pressato ed elettrosaldato. Si presta prevalentemente a due tipi di ...

