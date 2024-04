La Soluzione ♚ La consorte del Presidente

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FIRST LADY

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su La consorte del presidente: Primo presidente della repubblica enrico de nicola era celibe. come già accennato, nel caso la consorte mancasse, spesso le figlie del presidente hanno... Con l'espressione first lady (lett. "prima signora"), viene comunemente indicata la moglie del presidente degli Stati Uniti e, per estensione, la consorte di ogni capo di Stato. Negli Stati Uniti, in particolare, viene spesso indicata anche la figura della second lady o second gentleman, ovvero il consorte del vicepresidente. Un termine analogo è première dame, usato soprattutto in riferimento alla consorte del presidente di Francia.

