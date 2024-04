La Soluzione ♚ Consigliere guida sapiente

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MENTORE

Curiosità su Consigliere guida sapiente: La superficie del regno. ... gli uffiziali in gran parte né onesti, né sapienti, surti per favori, beneficiati oltre misura, avean grosse mercedi, croci... Mentore (in greco antico: t) è un personaggio della mitologia greca, figlio di Alcimo. Citato nell'Odissea, è l'itacese a cui Ulisse affida il piccolo Telemaco prima di partire per la guerra di Troia.

