La soluzione di 16 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MICROCRIMINALITÀ

Curiosità su Comprende furti e scippi: La microcriminalità (soprattutto scippi e furti), benché largamente inferiore rispetto ad altre metropoli europee, è sempre più diffusa nei grandi centri... La microcriminalità indica i piccoli crimini o crimini di minore gravità come scippi, borseggi, piccoli furti, vandalismo in genere o crimini più rilevanti compiuti da minorenni o da individui di giovane età, eventualmente anche con uso di armi. Fenomeni come il bullismo e il vandalismo hanno sempre favorito l'accrescimento della violenza fra i più giovani. Bisogna però precisare che la microcriminalità che si viene a formare, nei paesi mediamente miseri in cui c'è una forte disoccupazione o nelle periferie povere delle metropoli, è diversa dalla microcriminalità fatta da adolescenti che si trovano in condizioni agiate. Rispetto a ...

