Complicità punita dal Codice

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CORREITÀ

Curiosità su Complicita punita dal codice: L'art. 559 del codice penale del 1930 stabiliva che: «la moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. con la stessa pena è punito il correo dell'adultera... Il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (a cui ci si riferisce comunemente come legge RICO o RICO, in lingua inglese RICO Act) è una legge federale statunitense, pensata per combattere il crimine organizzato - soprattutto di tipo mafioso - emanata nel 1970 durante la presidenza di Richard Nixon. In base a tale legge, inoltre, la semplice appartenenza ad un'associazione criminale, anche in assenza di una partecipazione attiva, determina la correità per i reati commessi anche da altri membri della stessa associazione. In pratica, tale legge introduce, negli Stati Uniti d'America, la responsabilità oggettiva di una persona per i ...

