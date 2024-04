La Soluzione ♚ Color quasi nocciola

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BEIGE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Color quasi nocciola: Giandujot e poi supercrema. il nome deriva dal sostantivo inglese nut (noce, nocciola) e il suffisso italiano -ella che messi insieme creano un nome orecchiabile... Il colore beige (AFI: ['b]) è una sfumatura, tendente al grigio, del colore marrone. Il termine è francese e deriva dai vestiti creati con il "beige", un tessuto di lana lasciata del suo colore naturale. È stato poi utilizzato per indicare un vasto numero di sfumature chiare dai toni neutri, ed è spesso usato erroneamente per indicare generiche sfumature di marrone chiaro. Il colore beige veniva utilizzato spesso per gli involucri dei personal computer, tanto che il termine inglese beige box è diventato sinonimo di "personal computer".

